أشرف صبحي يناقش مع محافظ الوادي الجديد تطوير المنشآت الشبابية والرياضية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة. وتناول اللقاء مناقشة تطوير وإعادة تخطيط المدينة الشبابية بمدينة الخارجة تمهيدا لتطويرها لتصبح مدينة شبابية ورياضية متكاملة وتطوير نزل الشباب، بالإضافة إلى مناقشة إنشاء ملاعب متعددة الأغراض بمراكز شباب الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس، علاوة على إنشاء مركز شباب نموذجي بحي السلام بمدينة الخارجة وإنشاء مبنى نزل شباب وحمام سباحة تدريبي بمركز شباب مدينة الفرافرة ورفع كفاءة حمام سباحة بمركز شباب مدينة الداخلة، ومناقشة إنشاء أسوار بمراكز شباب المحافظة. مبنى نزل شباب وحمام سباحة تدريبي بمركز شباب مدينة الفرافرة ورفع كفاءة حمام سباحة بمركز شباب مدينة الداخلة، ومناقشة إنشاء أسوار بمراكز شباب المحافظة. تطرق اللقاء إلي مناقشة استكمال تطوير حديقة "30يونيو" بمدينة الخارجة، وتطوير أعمال حمامات السباحة والملاعب وتنفيذ حديقة ألعاب أطفال لتلبية احتياجات النشء والشباب بمدينة الخارجة. كما ناقش اللقاء تطوير نادي الهجن والفروسية بالمحافظة وتنفيذ مهرجان دولى يضم الوفود من مختلف الدول، علاوة على مناقشة أعمال تطوير فندق الاستاد الرياضي، ومناقشة إنشاء مدينة رياضية شبابية سياحية متكاملة بمدينة موط بمركز الداخلة. والفروسية بالمحافظة وتنفيذ مهرجان دولى يضم الوفود من مختلف الدول، علاوة على مناقشة أعمال تطوير فندق الاستاد الرياضي، ومناقشة إنشاء مدينة رياضية شبابية سياحية متكاملة بمدينة موط بمركز الداخلة. وتناول اللقاء أيضا إمكانية تشكيل فريق لممارسة رياضة الدراجات الهوائية وتنفيذ مسابقات رياضية لهذا النشاط بمضمار الدراجات الهوائية بحديقة 30 يونيو، مع مناقشة تنفيذ معرض من قبل وزارة الشباب والرياضة لتشجيع شباب المحافظة لشراء الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى مناقشة طرح تشغيل وحدة الطب الرياضي بالخارجة، وإنشاء حمام سباحة أوليمبي بالاستاد الرياضي بمدينة الخارجة لاستقبال البطولات والمسابقات.

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