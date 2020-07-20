شاهد.. ليونيل ميسي وبنزيمة يتصدران تشكيل الموسم من الليجا

تصدر ليونيل ميسي قائد برشلونة المتوج بجائزة هداف الليجا، وكريم بنزيما المتوج مع ريال مدريد بلقب الليجا ولاعبي الملكي، تشكيل الموسم المنقضي من الدوري الإسباني، "الليجا"، بحسب شبكة الإحصائيات العالمية، صوفاسكور.

جاء تشكيل الموسم بحسب صوفا سكور كالتالي:

في حراسة المرمى: إيتور حارس ليفانتي

في الدفاع: دانيال كاربخال، سيرخيو راموس، مدافعا ريال مدريد، جيرارد بيكيه وخوردي ألبا مدافعي برشلونة

في الوسط: توني كروس نجم وسط ريال مدريد، وسانتي كازورلا لاعب فياريال السابق، المنضم حديثًا السد القطري، إيفر بانيجا لاعب إشبيلية، ليونيل ميسي نجم برشلونة

في الهجوم: جيرارد مورينو مهاجم فياريال، وكريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.

جاءت معدل الأهداف بالمباراة الواحدة هذا الموسم من الليجا الذي توقف لعدة أهشر منذ مارس الماضي بسب أزمة تفشي فيروس

حسم ريال مدريد لقب الدوري لهذا الموسم برصيد 87 نقطة، خلفه برشلونة الوصيف برصيد 82 نقطة، فيما هبطت فرق ليجانيس، إسبانيول، ريال مايوركا، لتصعد مكانها فرق، قادش، هويسكا مع تبقي حسم الفريق الثالث. بسب أزمة تفشي فيروس كورونا ، 2.48 هدف خلال المباراة الواحدة، و نسبة فوز الفرق على أرضها ب48% ، فيما خارج الديار نسبة 27%، ومثلها للمباريات التي انتهت بالتعادل، ومعدل البطاقات الصفراء 5.13 ، الورقة الحمراء 0.23 .حسم ريال مدريد لقب الدوري لهذا الموسم برصيد 87 نقطة، خلفه برشلونة الوصيف برصيد 82 نقطة، فيما هبطت فرق ليجانيس، إسبانيول، ريال مايوركا، لتصعد مكانها فرق، قادش، هويسكا مع تبقي حسم الفريق الثالث.



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