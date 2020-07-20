تعرف على الأفضل تهديفاً وحراسة مرمى وتمريرات قاتلة

اتسم الدوري الاسباني هذا الموسم الذي يحمل رقم 90، بصبغة مختلفة عن مواسم سابقة ، حيث فرض وباء فيروس كورونا متغيرات، كما ان ريال مدريد الفائز باللقب هذا الموسم نجح في كسر التفوق الكتالوني مرتين بفوزه باللقب بعد غياب موسمين عجاف.

بدأ الدوري الأسباني هذا الموسم في 16 أغسطس، واختتم في 19 يوليو 2020، وكان برشلونة حامل اللقب مرتين على التوالي في الدوري بعد فوزه بالدوري الإسباني في الموسم الماضي للمرة 26.

وأنضم أوساسونا وغرناطة ومايوركا إلى الأندية التي صعدت من دوري الدرجة الثانية الإسباني 2018–2019، بدلا من رايو فايكانو ،وهويسكا ،وجيرونا، الهابطين لدوري الدرجة الثانية الإسباني 2019–2020.

تم الإعلان عن إيقاف الدوري ودوري الدرجة الثانية الإسباني في 12 مارس 2020، لمدة اسبوعين،بسبب جائحة فيروس كورونا في إسبانيا ، ثم الإيقاف إلى أجل غير مسمى في 23 مارس.

وتم استئناف الدوري في 11 يونيو، حيث أقيمت المباريات يوميًا حتى 16 يوليو.

وتوج ريال مدريد الفائز بالدوري للمرة الرابعة والثلاثين قبل نهاية الدوري بجولة واحدة، بعد فوزه على فياريال 2–1 وخسارة برشلونة 2–1 أمام أوساسونا في نفس الوقت.

ونجح ارتيزا دور يزلاتليتك لاعب اتليتكو بلباو في إحراز اول الأهداف في الموسم لفريقه امام برشلونة يوم 16 اغسطس

2019.

الكبار يتصدرون

حقق فريق ريال مدريد في 38 مباراة عدد نقاط 87، يليه برشلونة 82 "وصيف الدوري" والثالث اتليتكو مدريد 70 والرابع بنفس الرصيد اشبيليه ، وسوف يشارك الرباعي في دوري ابطال افريقيا، بينما الخامس فياريال سوف يتأهل لمرحلة المجموعات بالدوري الأوربي.

وهبط لدوري الدرجة الثانية الثلاثي ليجانيس 36 نقطة ومايوركا 33 نقطة واسبانيول 25 نقطة محتلين المراكز من الثامن عشر حتى العشرين. ونجا بإعجوبة من الهبوط للقسم الثاني سيلتا فيجو وجاء في المركز السابع عشر برصيد 37 نقطة ويعتليه في المركز السادس عشر الافيس برصيد 39 نقطة.

قائمة الهدافين

جاء في قائمة الهدافين العشرة الأوائل:

الأرجنتينى، ليونيل ميسي برشلونة 25 هدف، والفرنسي كريم بنزيما ريال مدريد21 ،والأسباني جيرارد مورينو فياريال18 ،والأوروجواي لويس سواريزبرشلونة16 والاسباني راؤول جارسيا أتلتيك بلباو15 ،والاسباني ياجو أسباس سيلتا فيجو 14 ، والأرجنتيني لوكاس أوكامبوس إشبيلية 14 ،والكرواتي انتي بوديمير"ريال مايوركا" 13،والاسباني ألفارو موراتا أتلتيكو مدريد12، والاسباني سانتي كازورلا فياريال"11"، والبرازيلي ويليان جوزيه ريال سوسيداد والاسباني خوسيلو ألافيس والاسباني خايمي ماتا خيتافي والاسباني لوكاس

بيريز ألافيس والاسباني سيرخيو راموس ريال مدريد والاسباني روجر مارتي ليفانتي، ولكل منهم 11 هدفا.

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التمريرات الحاسمة

تصدر ليونيل ميسي أيضا قائمة التمريرات الحاسمة في الدوري هذا الموسم برصيد 21 تمريرة ، يليه ميكيل ديارزابال" ريال سوسيداد" 11، وسانتي كازورلا" فياريال" 9 ، وكريم بنزيما" ريال مدريد" وبورتو سوسيداد ولويس سواريز وربرتو توريس 8 ،وايفر بانيجا" اشبيليه "وخوسيه كامبانيا" ليفانتي"، ولوكا مودريتش "ريال مدريد" وخيسوس نافاس اشبيليه وفابيان اوريانا ايبار ورودريجز فالنسيا 7 تمريرات.

كورتوا.. الحارس الأفضل

وجاء في قائمة الافضل في حراسة المرمى نسبة لمن مني مراهم اقل أهدافا هم:

تيبو كورتوا" ريال مدريد" 20 هدفا في 34 مباراة والثاني يان اوبلاك "اتليتكو مدريد" 27 هدفا في 38 مباراة واوناي سيمون" اتليتكو بلباو" 29 هدفا في 33 مباراة وافيد سوريا "خيتافي" 36 هدفا في 38 مباراة وتوماس فاتسليك" اشبيليه" 31 هدفا في 32 لقاء.

قائمة " الهاتريك" وفي قائمة الهاتريك حقق ميسي النجم الاسطوري مع برشلونة مرتان هاتريك والثالثة سوبر هاتريك 4 اهداف.

وجاء اول هاتريك امام سيلتا فيجو في الجولة 13 وفاز البارسا 4-1 والثانية امام مايوركا في الجولة 16 والنتيجة 5-2 والثالثة امام ايبار في الدجولة 25 وفاز برشلونة 5- صفر.

اما خواكين فأحرز الهاتريك مع فريقه ريال بيتيس امام اتليتكو بلباو ،وتغلب فريقه 3-2 في الجولة 16 في لقاء مثير.

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