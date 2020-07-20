مشاهدة مباراة نيوكاسل وبرايتون بث مباشر اليوم 20-7-2020 في الدوري الإنجليزي

تقدم لكم بوابة الوفد الإلكترونية خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة نيوكاسل وبرايتون والتي ستقام مساء اليوم الاثنين على ملعب برامول لين في الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
المباراة ستنطلق في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن يتولى الحكم سيمون هوبر قيادة المباراة، على أن تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4 بصوت المعلق الرياضي محمد بركات.
يحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما يحتل فريق برايتون المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة، بفارق الأهداف عن وست هام الذي يحتل المركز الخامس عشر بنفس رصيد النقاط.
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