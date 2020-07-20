أنيلكا ينصح محمد صلاح وساديو ماني بالبقاء في ليفربول ونسيان ريال مدريد

يعتقد الهداف الفرنسي السابق “بلال أنيلكا”، الذي لعب مع كل من ليفربول وريال مدريد من قبل، أن محمد صلاح وساديو ماني يجب أن يواصلا مسيرتهما مع بطل الدوري الانجليزي في الموسم المقبل.

وقال بلال أنيلكا إن محمد صلاح جيد بما فيه الكفاية للعب مع ريال مدريد، لكنه ينصحه بالبقاء مع ليفربول، والأمر نفسه يخص ساديو ماني.

ولعب صلاح وماني دورًا بارزًا في تتويج ليفربول بلقب الدوري الانجليزي الممتاز بموسم 2020/2019، للمرة الأولى في تاريخ الفريق منذ 30 عامًا.

وسجل محمد صلاح 19 هدفًا في الدوري الانجليزي وقدم 9 تمريرات حاسمة، بينما سجل ماني 17 هدفًا وصنع 7 أهداف.

وأضاف أنيلكا خلال حديث خص به صحيفة ليفربول إيكو “الآن يستطيع ليفربول منافسة ريال مدريد في العديد من الأشياء، لهذا لا يحتاج نجوم لليفربول للانتقال”.

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أنيلكا الذي قضى موسم 2000/1999 مع ريال مدريد بعد ظهوره في الدوري الانجليزي الممتاز بشكل مميز مع آرسنال، يشعر أن ليفربول أفضل مكان لكل من صلاح وماني.

وأضاف “أحب خط هجوم ليفربول، خاصةً روبرتو فيرمينو لأنه مفتاح نجاح محمد صلاح وساديو ماني اللذان يحتلان المرتبة الأولى في قائمة أفضل خمسة لاعبين في العالم في الوقت الحالي، لديهم الجودة للعب مع ريال مدريد، لكن ليفربول اليوم يمكنه منافسة الريال، لهذا لا يضطر أي لاعب للتحرك، ليفربول المكان المناسب”.

وعاد أنيلكا إلى إنجلترا في عام 2001 لينضم لصفوف ليفربول في صفقة اعارة قصيرة الأجل من باريس سان جيرمان، بعدما فشل في إثبات نفسه مع ريال مدريد.

وختم أنيلكا حديثه عن ليفربول “يورجن كلوب مدرب عبقري، أنا أحب عمله، كما أنه اختار العناصر المناسبة لأفكاره، وهم لاعبون من الدرجة الأولى. سيكونون قادرين على المنافسة لسنوات قادمة، فقد أعاد كلوب الفريق إلى حيث يستحق”.

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