هتان باهبري يُحير جماهير الهلال!

تترقب جماهير نادي الهلال موقف اللاعب، هتان باهبري، بعدما تواترت أنباء قوية تفيد بأن إدارة الزعيم تنوي الاستغناء عن الثلاثي نواف العابد، هتان باهبري، وعبدالله الحافظ، وذلك بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

وينتظر لاعب الهلال، هتان باهبري، نتيجة المسحة الجديدة للكشف عن “كورونا”، للتأكد من تعافيه تمامًا، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية، مع زملائه.

وكشف الإعلامي حمود القحطاني، المُقرب من البيت الهلالي، أن باهبري مستمر مع الفريق الأزرق، ولا يوجد أي نية لدى إدارة الهلال للاستغناء عنه، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

ولم يشارك باهبري في تدريبات الهلال منذ رفع “الحظر” عن النشاط الرياضي، بسبب ثبوت إصابته بفيروس “كورونا” المستجد.

أرقام باهبري

وانضم باهبري إلى الهلال قادمًا من الشباب في فبراير 2019، ويمتد عقده مع الزعيم حتى يونيو 2022، ولعب في الموسم الحالي 9 مباريات في بطولة الدوري السعودي، صنع فيهم هدفين.

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وشارك لاعب الاتحاد السابق هذا الموسم في مباراتين بكأس الملك، أحرزه فيهما هدفًا، ولعب مواجهة في كأس العالم للأندية مع الهلال.

وبشكل عام، لعب هتان باهبري مع الهلال حتى الآن 28 مباراة، في كافة المسابقات، هز الشباك مرتين، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

بانتظار العودة

وكان الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) قد توقف بشكل إجباري منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا، وستعود المسابقة من جديد يوم 4 أغسطس المقبل.

ويتصدر الهلال بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر، علمًا بأن المسابقة يتبقى على نهايتها 8 جولات.

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