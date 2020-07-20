أحمد شوبير يُصعد شكواه ضد لاعب الزمالك السابق “أسامة حسن”

صَعد حارس مرمى منتخب مصر في كأس العالم 1990 وحارس الأهلي “أحمد شوبير” شكواه ضد لاعب الزمالك السابق “أسامة حسن” إلى أعلى جهة في البلاد.

وقدم أحمد شوبير شكوى رسمية في أسامة حسن إلى النائب العام، على خلفية التصريحات المثيرة التي صدرت منه في فيديو مُسجل نشره بنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أسامة حسن “مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب يستغل اسم النادي ويتقاضى الهدايا، وأحمد شوبير على علاقة وثيقة بإدارة محمود الخطيب، ويعمل على زيادة الاحتقان بين جماهير القطبين في الشارع الرياضي المصري”.

ورفض شوبير كل ما قاله أسامة حسن، وتعهد بتقديم شكوى رسمية ضده إلى النائب العام، للتحقيق مع لاعب إنبي والزمالك المعتزل.

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وقال شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر “المبدأ واحد، والحق أبدًا لن يضيع ولا سكوت عن حق ولا تغاضي عن تجاوز وبيننا وبين كل متجاوز قانون يحفظ لكل ذي حق حقه ويردع كل مَن يتجاوز”.

وأدرج أحمد شوبير عنوان منزل أسامة حسن في الشكوى، حين كتب “مقدمه لسيادتكم، السيد / أحمد عبد العزيز محمد شبير، وشهرته أحمد شوبير، ضد السيد / أسامة حسن محمد، لاعب كرة قدم سابق، والمقيم في حارة العسقلاني المتفرعة من شارع الحافظية دائرة قسم الساحل محافظة القاهرة”.

وأضاف “فوجيء الشاكي بتاريخ 17-7-2020 بفيديو مدته ثلاث دقائق وسبعة وخمسون ثانية، قام المشكو في حقه بنشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلى قناته الشخصية بموقع يوتيوب، ويظهر فيه المشكو في حقه عاريًا بشكل كامل مما يعد تعديًا على قيم وثوابت المجتمع المصري وتكدر الأمن والسلم العام”.

وأكمل “بدأ المشكو في حقه دون أي سبب بالفيديو على تشويه صورة الشاكي بغرض التشهير به والتقليل من قدره بأن تناوله بالسب والقذف دون دليل وبغير سند من القانون أو الواقع في محاولة لإثارة الرأي العام ضده وذلك بمنأى عن حرية الرأي أو النقد المباح ومجافيًا لأداب الحوار وحدود النقد المباح وقيم وثوابت المجتمع المصري”.

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