إعلامي نصراوي يواجه غضب جماهير النصر!

تلقى الإعلامي الرياضي، محمد الدويش، انتقادات حادة من جانب جماهير نادي النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب تعليقه على الصفقات التي نجحت إدارة العالمي في إتمامها حتى الآن؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق، والمنافسة على تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان النصر قد ضرب بقوة في الميركاتو الصيفي 2020، وذلك بإتمام 6 صفقات بشكل رسمي، وهم: أمين بخاري، عبدالله الشنقيطي، عبدالعزيز العلاوي، عبدالمجيد الصليهم، سلطان العنزي، عبدالفتاح عسيري.

ونشر الدويش، المعروف بانتماءه لنادي النصر، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” علق من خلالها على صفقات فارس نجد قائلا “وضع النصر تحت ضغط التورم وشحن التضخم والإيحاء بأنّه تعاقد وسيتعاقد مع لاعبين يصنعون فارقًا.. هل هذا لمصلحته ؟ اثقلوا فقد يتألم فريقكم من آمالكم !”.

وتنتظر جماهير النصر عودة بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، والتي توقفت منذ منتصف شهر مارس الماضي بشكل إجباري بسبب فيروس كورونا، ويلعب الفريق أمام نادي الهلال يوم 5 أغسطس المقبل في الجولة 23 من المسابقة.

ويتصدر الهلال بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر حامل اللقب، علمًا بأن المسابقة يتبقى على نهايتها 8 جولات.

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