اتحاد الكرة المصري يطالب الكاف بإقامة مباريات الكونفدرالية بنفس نظام دوري الابطال

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، يطالبه فيه بمعاملة بطولة الكونفدرالية مثل بطولة دوري أبطال أفريقيا في أي قرار يتعلق بنظام اقامة مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي.

وتضمن خطاب الاتحاد المصري أيضا أنه في حالة إصرار الكاف على إقامة الدور قبل النهائي للكونفدرالية فقط من مباراة واحدة، فلابد من إقامتها في بلد محايد تحقيقا للعدالة وعدم تمييز أحد الطرفين على حساب الآخر.

يأتي ذلك انطلاقا من أن مصر هي البلد الوحيد الذي تقدم رسميًا، للكاف بطلب استضافة الدورين قبل النهائي والنهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد اعتذار الكاميرون بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

كما أسند الكاف من قبل مهمة تنظيم الدورين قبل النهائي والنهائي للكونفيدرالية إلى المغرب رغم مشاركة فريقين منها في الدور قبل النهائي.

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