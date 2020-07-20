أحمد عيد عبد الملك: أتعرض لحملة شرسة بسبب شهداء الأهلي

أكد نجم الزمالك وحرس الحدود المعتزل “أحمد عيد عبد الملك” مواجهته لحملة يقودها أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التصريحات التي فُسرت بشكل خاطيء عن جمهور النادي الأهلي.

وقال عيد عبدالملك عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر “التغريدة تم تأويلها بشكل خاطيء، لا أتحدث مطلقًا طوال حياتي عن شهداء مجزرة بورسعيد، ولا مجال للحديث عن شهداء الأهلي الذين راحوا ضحية العنف في بورسعيد عام 2012″.

وأضاف “قمت بنشر صورة (سكرين شوت) عبر حسابي على تويتر، عبارة عن خارطة لبعض المحافظات منها بورسعيد والإسماعيلية ومنطقة القناة كلها، لأن الأهلي لا يلعب هناك. البعض فهم موضوع بورسعيد بشكل خاطيء، وهناك من أراد تصيد خطأ لي. هناك شخص رفعت ضده دعوى قضائية بسبب ذلك على السوشيال ميديا”.

وأشار أحمد عيد عبد الملك “ليست لديّ أية مشكلة مع أحد، وأتحدث بشكل كروي فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مؤخرًا كنت أتكلم عن موضوع نادي القرن وأرى أن الزمالك الأحق بهذا اللقب، وأنا كنت صاحب فكرة الاحتفال يوم 9-7 بلقب بطل القرن الحقيقي. أتحدث في كرة القدم فقط، ولا أتلفظ بأي لفظ خارج على الإطلاق”.

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وتابع “هناك حملة ضدي يقودها شخص معين يقوم بالسخرية وعمل فيديوهات ضدي، قمت برفع قضية ضده، وسأستخدم حقي القانوني للدفاع عن نفسي”.

وأكمل أحمد عيد عبد الملك “لا توجد مشكلة بيني وبين جمهور الأهلي، لكن البعض يفسر دفاعي عن الزمالك بشكل خاطيء، ويريدون أن أصمت، لكن عندما أخرج للتحدث والانتقاد يتم الهجوم عليّ، أنا أتكلم بصفة دائمة كزملكاوي فقط، وبطبعي أحب المزاح والضحك، وأساند فريقي المفضل”.

وعن مستقبله في عالم كرة القدم والتدريب، ختم أحمد عيد عبد الملك حديثه “سأعمل في التدريب خلال الفترة القادمة من مسيرتي المهنية، وسأتولي تدريب أحد الفرق في دوري الدرجة الثانية ب خلال الموسم المقبل”.