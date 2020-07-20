رياضة | عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية عن المواعيد النهائية لمباريات الأهلي والزمالك أمام كلٍ من الوداد والرجاء بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشار موقع "le360 سبورت" المغربي ان الاتحاد الأفريقي "كاف"، استقر علي أن تكون مباراتا الذهاب أحد يومي 25 و26 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراتا الإياب أحد يومي 2 أو 3 أكتوبر، فيما ستقام المباراة النهائية في الأسبوع التالي مباشرةً.

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وأضاف: "الإجتماع الذي أجري من طرف لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي، شهد ضغطا من الاتحاد المصري لتنظيم مباراتي النصف ونهائي دوري الأبطال بمصر، مؤكدا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من طرف فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم".

وأرسل اتحاد الكرة يطالب بمعاملة الكونفيدرالية مثل دوري الأبطال خطاب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يطالب فيه بمعاملة بطولة الكونفيدرالية مثل بطولة الأبطال، في أي قرار يتعلق بنظام إقامة مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي.

وتضمن خطاب الاتحاد المصري لكرة القدم، أيضا، أنه في حالة إصرار الكاف على أن إقامة الدور قبل النهائي للكونفيدرالية من مباراة واحدة، فلابد من إقامتها في بلد محايد، تحقيقا للعدالة وعدم تمييز أحد الطرفين على حساب الآخر.