رياضة | تشيلسي يصرف النظر عن ضم نجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تشيلسي يصرف النظر عن ضم نجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي إرتبط بالتعاقد مع دين هندرسون حارس مرمى مانشستر يونايتد المعار إلى شيفيلد يونايتد في الموسم الحالي.

وأكدت التقارير الصحفية أن الصفقة تبتعد عن النادي اللندني لأن مانشستر يونايتد يرغب في الحفاظ على حارس مرماه والإعتماد عليه في الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير الصحفية أن مستوى الإسباني ديفيد دي خيا المذبذب أمام تشيلسي في بطولة كأس الإتحاد يجعل فكرة بيع هندرسون مستبعدة في الصيف الحالي.

وأفادت التقارير الصحفية بأن تشيلسي يخطط للتعاقد مع حارس بديل لكيبا أريزابالاجا الذي لا يحظى برضا الجهاز الفني بقيادة فرانك لامبارد.