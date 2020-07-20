رياضة | بيراميدز يبدأ معسكره في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يبدأ معسكره في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز معسكره اليوم، الاثنين، بمدينة الإسكندرية، في إطار الإعداد لاستئناف مباريات الدوري الممتاز المقرر انطلاق مبارياته في السادس من شهر أغسطس المقبل.

وبدأ الفريق معسكره في برج العرب بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة يومين، وتقام التدريبات ببرج العرب، على أن يخوض بيراميدز مباراتين وديتين أمام الزمالك يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب الرئيسي وأمام المصري يوم ٢٩ يوليو بملعب برج العرب الفرعي قبل إنهاء المعسكر والعودة للقاهرة.

وخاض بيراميدز معسكرا داخليا في القاهرة خاض في ختامه مباراة ودية أمام المقاصة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في إطار الاستعدادات الجادة لاستئناف الدوري الممتاز.