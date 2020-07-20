رياضة | أشرف صبحي يناقش مع محافظ الوادي الجديد تطوير المنشآت الشبابية والرياضية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي يناقش مع محافظ الوادي الجديد تطوير المنشآت الشبابية والرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

وتناول اللقاء مناقشة تطوير وإعادة تخطيط المدينة الشبابية بمدينة الخارجة، تمهيدًا لتطويرها لتصبح مدينة شبابية ورياضية متكاملة وتطوير نزل الشباب، بالإضافة إلى مناقشة انشاء ملاعب متعددة الأغراض بمراكز شباب الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس، علاوة على انشاء مركز شباب نموذجي بحي السلام بمدينة الخارجة وانشاء مبنى نزل شباب وحمام سباحة تدريبي بمركز شباب مدينة الفرافرة ورفع كفاءة حمام سباحة بمركز شباب مدينة الداخلة، ومناقشة انشاء أسوار بمراكز شباب المحافظة.

تطرق اللقاء الي مناقشة استكمال تطوير حديقة "30يونيو" بمدينة الخارجة، وتطوير أعمال حمامات السباحة والملاعب وتنفيذ حديقة العاب أطفال لتلبية احتياجات النشء والشباب بمدينة الخارجة.

كما ناقش اللقاء تطوير نادي الهجن والفروسية بالمحافظة وتنفيذ مهرجان دولي يضم الوفود من مختلف الدول، علاوة على مناقشة أعمال تطوير فندق الاستاد الرياضي، ومناقشة إنشاء مدينة رياضية شبابية سياحية متكاملة بمدينة موط بمركز الداخلة.

وتناول اللقاء أيضًا إمكانية تشكيل فريق لممارسة رياضة الدراجات الهوائية وتنفيذ مسابقات رياضية لهذا النشاط بمضمار الدراجات الهوائية بحديقة 30 يونيو، مع مناقشة تنفيذ معرض من قبل وزارة الشباب والرياضة لتشجيع شباب المحافظة لشراء الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى مناقشة طرح تشغيل وحدة الطب الرياضي بالخارجة، وانشاء حمام سباحة اوليمبي بالاستاد الرياضي بمدينة الخارجة لاستقبال البطولات والمسابقات.