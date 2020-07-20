رياضة | صفقة غير متوقعة تظهر على رادار الأهلي.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة غير متوقعة تظهر على رادار الأهلي.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن اهتمام النادي الأهلي بالحصول علة خدمات الفلسطيني تامر صيام، لاعب نادي أحسنية أغادير المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد موقع "Le360 سبور" المغربي أن الأهلي يريد ضم الفلسطيني تامر صيام نجم نادي حسنية أغادير في الميركاتو الصيفي المقبل.

Advertisements

وأشار الموقع إلى أن صيام دخل اهتمامات الأهلي في الساعات الماضية لضمه لتدعيم خط الوسط الهجومي للفريق الأحمر بالموسم المقبل.

وذكر الموقع أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي وضعت ملف ضم تامر صيام على طاولة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأحمر ليحسم موقفه من ضم اللاعب من عدمه.

وكشف الموقع أنه في حالة وافق فايلر على فكرة ضم تامر صيام في الميركاتو الصيفي المقبل لن يكلف النادي خسارة مكان أجنبي لأنه سيعامل كلاعب مصري بسبب جنسيته المصرية.