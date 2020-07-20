رياضة | برشلونة يستعيد نجم الفريق قبل موقعة نابولي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يستعيد نجم الفريق قبل موقعة نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي برشلونة، عن تفاصيل جديدة خاصة بالمواجهة المرتقبة أمام نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

أشارت صحيفة ماركا، لاعب البرسا كليمنت لينجليت مدافع ، خضع لمزيد من الاختبارات والفحوصات الطبية، و أكدت أن اللاعب الفرنسي يعاني فقط من انزعاج في الفخذ الأيمن.

يذكر أن لينجليت تعرض للإصابة خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، أمس الأحد، في ختام الدوري الإسباني، حيث لم يستطع استكمال اللقاء وخرج في بداية الشوط الثاني، وأشارت الصحيفة أن كليمنت سيكون متاحًا للمشاركة في لقاء نابولي، الذي سيقام في 9 أغسطس/آب المقبل، على ملعب الكامب نو.

وأنتهي لقاء الذهاب في دور الـ 16، بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان باولو.