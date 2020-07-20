رياضة | النادي المصري يؤكد: لم تصلنا أي عروض من الزمالك لضم نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر النادي المصري يؤكد: لم تصلنا أي عروض من الزمالك لضم نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبدالظاهر السقا المدير الرياضي لنادي المصري البورسعيدي، أن النادي لم يتلقى عروض حقيقية من الزمالك للتعاقد بشكل رسمي مع كريم العراقي الظهير الأيمن، أو محمود وادي مهاجم الفريق.

وقال السقا في تصريحات صحفية: "لم يصلنا أي عروض رسمية للتعاقد مع كريم العراقي أو محمود وادي كما يتردد".

Advertisements

وتابع: "اللاعب لم يشترط الحصول على 3 مليون جنيه لتمديد عقده، وعقدنا جلسة معه قبل شهر، لتجديد عقده بعد تألقه مع الفريق ومنتخب مصر الأوليمبي".

وأضاف:" اتفقنا مع كريم العراقي علي تمديد العقد، وسيكون ضمن الفئة الأولي، وهو أحد أبناء النادي المصري".

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية أقتراب الزمالك من التعاقد مع نجم المصري والمنتخب الأولمبي وذلك عقب هروب حمدي النقاز.