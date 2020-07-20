رياضة | أزمة بين فايلر ولجنة التخطيط في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة بين فايلر ولجنة التخطيط في الأهلي.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب المغربي وليد أزارو نجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي في صدام بين لجنة التخطيط بالنادي والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان فايلر قد أبلغ إدارة النادي الأهلي أنه لا يرغب في عودة أزارو إلى الفريق في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته مع الاتفاق نظرا لعدم حاجته لخدمات اللاعب بالموسم المقبل.

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وحاولت لجنة التخطيط في الأيام القليلة الماضية إقناع فايلر بعودة أزارو للفريق ومنحه فرصة أخرى في الموسم المقبل ولكن السويسري رفض هذه الفكرة بشكل قاطع وأكد أنه ليس بحاجة إلى اللاعب في صفوف الفريق.

وبالرغم من ذلك استقرت لجنة التخطيط في الأهلي على عودة أزارو في ظل عدم قدرة النادي على ضم مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسيجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي مع فايلر ولجنة التخطيط لمناقشة ملف أزارو وإغلاقه بشكل نهائي.