رياضة | مدرب باريس سان جيرمان السابق يقترب من قيادة فياريال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب باريس سان جيرمان السابق يقترب من قيادة فياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية إن الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال الإنجليزي السابق أصبح على أعتاب العودة إلى الدوري الإسباني مرة أخرى ليقود تدريب فياريال بداية من الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن أوناي إيمري وافق بالفعل على تدريب فياريال قبل بداية الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فياريال بات قريبًا من الإستغناء عن مدربه خافيير كاييخا على الرغم من إنهاء الموسم في المركز الخامس المؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أوناي إيمري قاد أشبيلية في الدوري الإسباني كما أنه قام بتدريب آرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.