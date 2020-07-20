رياضة | إنتر ميلان يخطط لتحقيق حلمه القديم بالتعاقد مع صلاح ويغري ليفربول بهذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يخطط لتحقيق حلمه القديم بالتعاقد مع صلاح ويغري ليفربول بهذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر نادي إنتر ميلان الإيطالي مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن أعلن مديره العام جوزيبي ماروتا، أن النادي يسعى لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بقيادة أنطونيو كونتي، خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية، بمجموعة من الصفقات الكبرى.

وأكد ماروتا، أن تلبية طلبات كونتي، أمر حتمي بعد أشار أكثر من مرة في تصريحات صحفية الى رغبته في ضم صفقات جديدة حتى يستطيع المنافسة على الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

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وقالت صحيفة "Calciomercatoweb" الإيطالية مفاجأة من العيار الثقيل حول تفكير إنتر ميلان في عرض صفقة تبادلية على ليفربول بطلها هداف الفريق الإنجليزي في الأعوام الثلاثة الماضية، محمد صلاح، الأمر الذي يعتبر رغبة قديمة للعملاق الإيطالي، بضم صلاح منذ أن كان لاعبا في روما خلال الفترة من ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٧، لكن اللاعب فضل العودة إلى إنجلترا حيث بزغ نجمه بصورة ملفتة للجميع وفاز بأكثر من بطولة وجائزة فردية.

وتحاول إدارة إنتر ميلان استغلال رغبة ليفربول في ضم مهاجم شاب وقوي بعد فشلهم في ضم تيمو فيرنر، الذي فضل الانتقال إلى تشيلسي من لايبزيج رسميا قبل أسابيع قليلة.

وكشف ماروتا في تصريحاته أن العرض سيكون بانتقال لاوتارو مارتينيز لليفربول من أجل ضم محمد صلاح، خاصة بعد ابتعاد برشلونة عن التعاقد مع الأرجنتيني بعد انتهاء مدة الشرط الجزائي يوم ٧ يوليو الماضي وقيمتها ١١١ مليون يورو.