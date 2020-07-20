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رياضة | السجل التاريخي للفائزين بالكرة الذهبية بعد " حجبها للمرة الأولى في التاريخ "

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السجل التاريخي للفائزين بالكرة الذهبية بعد " حجبها للمرة الأولى في التاريخ " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

العــــــــــــــــــام

اللاعـــــــــــــب

2019

الأرجنتيني ليونيل

2018

الكرواتي لوكا مودريتش

2017

البرتغالي

2016

البرتغالي كريستيانو رونالدو

2015

الأرجنتيني ليونيل ميسي

2014

البرتغالي كريستيانو رونالدو

2013

البرتغالي كريستيانو رونالدو

2012

الأرجنتيني ليونيل ميسي

2011

الأرجنتيني ليونيل ميسي

2010

الأرجنتيني ليونيل ميسي

2009

الأرجنتيني ليونيل ميسي

2008

البرتغالي كريستيانو رونالدو

2007

البرازيلي كاكا

2006

الإيطالي فابيو كانافارو

2005

البرازيلي رونالدينيو

2004

الاوكراني أندري شفتشنكو

2003

التشيكي بافل ندفيد

2002

البرازيلي رونالدو

2001

الانكليزي مايكل أوين

2000

البرتغالي لويس فيغو

1999

البرازيلي ريفالدو

1998

الفرنسي زين الدين زيدان

1997

البرازيلي رونالدو

1996

الألماني ماتياس زامر

1995

الليبيري جورج ويا

1994

البلغاري خريستو ستويتشكوف

1993

الإيطالي روبرتو باجيو

1992

 الهولندي ماركو فان باستن

1991

الفرنسي جان بيار بابان

1990

الألماني لوثار ماتيوس

1989

الهولندي ماركو فان باستن

1988

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الهولندي ماركو فان باستن

1987

الهولندي رود خوليت

1986

السوفياتي إيغور بيلانوف

1985

الفرنسي ميشال بلاتيني

1984

الفرنسي ميشال بلاتيني

1983

الفرنسي ميشال بلاتيني

1982

الإيطالي باولو روسي

1981

الألماني كارل هاينتس رومينيغه

1980

الألماني كارل هاينتس رومينيغه

1979

الإنكليزي كيفن كيغان

1978

الإنكليزي كيفن كيغان

1977

الدنماركي آلن سيمونسن

1976

الألماني فرانتس بكنباور

1975

السوفياتي أوليغ بلوخين

1974

الهولندي يوهان كرويف

1973

الهولندي يوهان كرويف

1972

الألماني فرانتس بكنباور

1971

الهولندي يوهان كرويف

1970

الألماني غيرد مولر

1969

الإيطالي جاني ريفيرا

1968

الويلزي جورج بست

1967

المجري فلوريان ألبرت

1966

الإنكليزي بوبي تشارلتون

1965

البرتغالي أوزيبيو

1964

الاسكتلندي دينيس لو

1963

الحارس السوفياتي ليف ياشين

1962

التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست

1961

الإيطالي عمر سيفوري

1960

الإسباني لويس سواريز

1959

الاسباني الفريدو دي ستيفانو

1958

 الفرنسي ريمون كوبا

1957

 الإسباني الفريدو دي ستيفانو

1956

الإنكليزي ستانلي ماثيوز

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