رياضة | السجل التاريخي للفائزين بالكرة الذهبية بعد " حجبها للمرة الأولى في التاريخ "

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السجل التاريخي للفائزين بالكرة الذهبية بعد " حجبها للمرة الأولى في التاريخ " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
العــــــــــــــــــام
اللاعـــــــــــــب
2019
الأرجنتيني ليونيل ميسي
2018
الكرواتي لوكا مودريتش
2017
البرتغالي كريستيانو رونالدو
2016
البرتغالي كريستيانو رونالدو
2015
الأرجنتيني ليونيل ميسي
2014
البرتغالي كريستيانو رونالدو
2013
البرتغالي كريستيانو رونالدو
2012
الأرجنتيني ليونيل ميسي
2011
الأرجنتيني ليونيل ميسي
2010
الأرجنتيني ليونيل ميسي
2009
الأرجنتيني ليونيل ميسي
2008
البرتغالي كريستيانو رونالدو
2007
البرازيلي كاكا
2006
الإيطالي فابيو كانافارو
2005
البرازيلي رونالدينيو
2004
الاوكراني أندري شفتشنكو
2003
التشيكي بافل ندفيد
2002
البرازيلي رونالدو
2001
الانكليزي مايكل أوين
2000
البرتغالي لويس فيغو
1999
البرازيلي ريفالدو
1998
الفرنسي زين الدين زيدان
1997
البرازيلي رونالدو
1996
الألماني ماتياس زامر
1995
الليبيري جورج ويا
1994
البلغاري خريستو ستويتشكوف
1993
الإيطالي روبرتو باجيو
1992
الهولندي ماركو فان باستن
1991
الفرنسي جان بيار بابان
1990
الألماني لوثار ماتيوس
1989
الهولندي ماركو فان باستن
1988
الهولندي ماركو فان باستن
1987
الهولندي رود خوليت
1986
السوفياتي إيغور بيلانوف
1985
الفرنسي ميشال بلاتيني
1984
الفرنسي ميشال بلاتيني
1983
الفرنسي ميشال بلاتيني
1982
الإيطالي باولو روسي
1981
الألماني كارل هاينتس رومينيغه
1980
الألماني كارل هاينتس رومينيغه
1979
الإنكليزي كيفن كيغان
1978
الإنكليزي كيفن كيغان
1977
الدنماركي آلن سيمونسن
1976
الألماني فرانتس بكنباور
1975
السوفياتي أوليغ بلوخين
1974
الهولندي يوهان كرويف
1973
الهولندي يوهان كرويف
1972
الألماني فرانتس بكنباور
1971
الهولندي يوهان كرويف
1970
الألماني غيرد مولر
1969
الإيطالي جاني ريفيرا
1968
الويلزي جورج بست
1967
المجري فلوريان ألبرت
1966
الإنكليزي بوبي تشارلتون
1965
البرتغالي أوزيبيو
1964
الاسكتلندي دينيس لو
1963
الحارس السوفياتي ليف ياشين
1962
التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست
1961
الإيطالي عمر سيفوري
1960
الإسباني لويس سواريز
1959
الاسباني الفريدو دي ستيفانو
1958
الفرنسي ريمون كوبا
1957
الإسباني الفريدو دي ستيفانو
1956
الإنكليزي ستانلي ماثيوز