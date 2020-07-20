رياضة | السجل التاريخي للفائزين بالكرة الذهبية بعد " حجبها للمرة الأولى في التاريخ "

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السجل التاريخي للفائزين بالكرة الذهبية بعد " حجبها للمرة الأولى في التاريخ " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

العــــــــــــــــــام اللاعـــــــــــــب 2019 الأرجنتيني ليونيل ميسي 2018 الكرواتي لوكا مودريتش 2017 البرتغالي كريستيانو رونالدو 2016 البرتغالي كريستيانو رونالدو 2015 الأرجنتيني ليونيل ميسي 2014 البرتغالي كريستيانو رونالدو 2013 البرتغالي كريستيانو رونالدو 2012 الأرجنتيني ليونيل ميسي 2011 الأرجنتيني ليونيل ميسي 2010 الأرجنتيني ليونيل ميسي 2009 الأرجنتيني ليونيل ميسي 2008 البرتغالي كريستيانو رونالدو 2007 البرازيلي كاكا 2006 الإيطالي فابيو كانافارو 2005 البرازيلي رونالدينيو 2004 الاوكراني أندري شفتشنكو 2003 التشيكي بافل ندفيد 2002 البرازيلي رونالدو 2001 الانكليزي مايكل أوين 2000 البرتغالي لويس فيغو 1999 البرازيلي ريفالدو 1998 الفرنسي زين الدين زيدان 1997 البرازيلي رونالدو 1996 الألماني ماتياس زامر 1995 الليبيري جورج ويا 1994 البلغاري خريستو ستويتشكوف 1993 الإيطالي روبرتو باجيو 1992 الهولندي ماركو فان باستن 1991 الفرنسي جان بيار بابان 1990 الألماني لوثار ماتيوس 1989 الهولندي ماركو فان باستن 1988 Advertisements الهولندي ماركو فان باستن 1987 الهولندي رود خوليت 1986 السوفياتي إيغور بيلانوف 1985 الفرنسي ميشال بلاتيني 1984 الفرنسي ميشال بلاتيني 1983 الفرنسي ميشال بلاتيني 1982 الإيطالي باولو روسي 1981 الألماني كارل هاينتس رومينيغه 1980 الألماني كارل هاينتس رومينيغه 1979 الإنكليزي كيفن كيغان 1978 الإنكليزي كيفن كيغان 1977 الدنماركي آلن سيمونسن 1976 الألماني فرانتس بكنباور 1975 السوفياتي أوليغ بلوخين 1974 الهولندي يوهان كرويف 1973 الهولندي يوهان كرويف 1972 الألماني فرانتس بكنباور 1971 الهولندي يوهان كرويف 1970 الألماني غيرد مولر 1969 الإيطالي جاني ريفيرا 1968 الويلزي جورج بست 1967 المجري فلوريان ألبرت 1966 الإنكليزي بوبي تشارلتون 1965 البرتغالي أوزيبيو 1964 الاسكتلندي دينيس لو 1963 الحارس السوفياتي ليف ياشين 1962 التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست 1961 الإيطالي عمر سيفوري 1960 الإسباني لويس سواريز 1959 الاسباني الفريدو دي ستيفانو 1958 الفرنسي ريمون كوبا 1957 الإسباني الفريدو دي ستيفانو 1956 الإنكليزي ستانلي ماثيوز

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