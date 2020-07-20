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رياضة | بايرن ميونخ يستعد لدوري الأبطال بفحص طبي

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يستعد لدوري الأبطال بفحص طبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم استعداداته لبطولة وذلك بعد عطلة قصيرة.

وأجرى لاعبو الفريق الفائز ببطولتي الدوري والكأس في ألمانيا، اليوم الاثنين أول فحص للكشف عن فيروس ، وذلك بعد عطلة استمرت لمدة 13 يوما.

وسيخوض اللاعبون أول تدريب افتراضي غدا الثلاثاء، وسيبدأ التدريب الفعلي اعتبارا من يوم الخميس في مجموعات صغيرة، على ان يتم أول تدريب للفريق كاملا يوم الأحد المقبل.

ويسعى بايرن بقيادة مديره الفني هانزي فليك إلى الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة التي ستقام في لشبونة في الثالث والعشرين من أغسطس المقبل.

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