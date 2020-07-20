رياضة | بعد نهاية الليجا.. كشف حساب ريال مدريد "البطل" في الدوري الإسباني هذا الموسم (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد نهاية الليجا.. كشف حساب ريال مدريد "البطل" في الدوري الإسباني هذا الموسم (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على منافسات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، وتوج فريق ريال مدريد بلقب البطولة للمرة الـ34 في تاريخه، بعدما تفوق على غريمه التقليدي نادي برشلونة.

وحسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني بعدما تغلب على نظيره فريق فياريال 2-1 في الجولة الـ37 من البطولة، ليتفوق على منافسه فريق برشلونة.

وتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 87 نقطة، متفوقا بـ 5 نقاط عن فريق برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 82 نقطة، بينما احتل فريق أتليتكو مدريد المركز الثالث برصيد 70 نقطة.

مشوار ريال مدريد حتي التتويج بلقب الدوري الإسباني

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ريال مدريد خاض 38 مباراة في الدوري الإسباني بالموسم الحالي، فاز في 26 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبو الملكي 70 هدفًا، واستقبلت شباكه 25 هدفًا، وحصد 87 نقطة من أصل 114 نقطة مستحقة بالبطولة.

أكبر انتصار حققه ريال مدريد في الدوري الإسباني بالموسم الحالي كان على حساب فريق ليجانيس بخماسية نظيفة في مباراة الجولة الحادية عشر من البطولة.

الهزائم الثلاثة لفريق ريال مدريد بالدوري الإسباني هذا الموسم جاءت أمام كل من، ريال مايوركا 1-0، ليفانتي 1-0، ريال بيتيس 2-1.

المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هو "هداف" ريال مدريد في الدوري الإسباني بالموسم الحالي برصيد 21 هدفًا، ويحتل اللاعب المركز الثاني في قائمة هدافي الليجا خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة وهداف البطولة هذا الموسم برصيد 25 هدفًا.

توج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة 34 في تاريخه ليعزز صدارته لترتيب أكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة متفوقا على غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني بـ26 لقبًا فقط.