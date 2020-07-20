شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هبوط الفريق.. أجيري يرحل عن ليجانيس بعد هبوط الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ليجانيس انفصاله عن خافيير أجيري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بعد هبوط الفريق إلى دوري القسم الثاني الإسباني.

وودع ليجانيس الليجا مساء أمس الأحد، بتعادله 2-2 أمام ريال مدريد، ليهبط إلى القسم الثاني لأول مرة منذ صعوده قبل 4 سنوات.

وحضر أجيري لتدريب الفريق في 4 نوفمبر الماضي، وقاده في 30 مباراة، فاز في 10 منها، وتعادل في 10، وخسر أيضا 10.

وكان أجيري مرتبطا بعقدٍ مع ليجانيس حتى نهاية الموسم، وبعد السقوط إلى القسم الثاني، ألمح إلى رحيله خلال المؤتمر الصحفي أمس الأحد.

وسبق لـ أجيري قيادة عدة فرق إسبانية، هي: أوساسونا، سرقسطة، وإسبانيول. كما أشرف على تدريب منتخب مصر لفترة قصيرة بين 2018 و2019.

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