يوفنتوس يعرض على أرسنال عقد صفقة تبادلية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي لعقد صفقة تبادلية مع نظيره الإنجليزي أرسنال تتضمن مبادلة لاعبين فرنسيين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وحسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن البيانكونيري يستعد لعرض خدمات لاعبه أدريان رابيو على الجانرز من أجل الحصول على خدمات مهاجم الفريق اللندني أليكساندر لاكازيت.
وكان «رابيو» قد انضم إلى يوفنتوس مطلع الموسم الجاري فقط، إذ لم يقض أكثر من عام واحد في صفوف الفريق الإيطالي الذي انتقل إليه قادمًا من باريس سان جيرمان.
وأشارت تقارير سابقة إلى احتمالية رحيل «لاكازيت» عن أرسنال خلال موسم الانتقالات القادم، في ظل عدم حصوله على أوقات اللعب المرضية بالنسبة له تحت قيادة المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا.
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