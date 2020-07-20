شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: «تريزيجيه» يقترب من الرحيل عن إنجلترا بعد عام واحد فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية تركية عن اقتراب النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، من العودة إلى الدوري التركي مع بداية الموسم القادم بعد عام واحد فقط من اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان «تريزيجيه» قد انتقل إلى أستون فيلا مطلع هذا الموسم بعد تألقه بقميص نادي قاسم باشا التركي، إلا أن فريقه الإنجليزي يبدو قريبًا من الهبوط إلى الدرجة الأولى.

وحسب موقع «فاناتيك» التركي، فإن بشكتاش ارتبط بشدة بضم جناح الفراعنة، إلا أن هناك تطورات جيدة من جانب جالاتا سراي، الذي يسعى بدوره للتعاقد مع اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن وكيل «تريزيجيه» سيطير إلى إسطنبول الأسبوع القادم من أجل مناقشة الانتقال المحتمل للاعب إلى جالاتا سراي، الذي يأمل في التوقيع معه على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء مع نهاية فترة الإعارة.