شكرا لقرائتكم فرج عامر يتهم لاعبو الزمالك بخشونة اللعب أمام سموحة واصابة إسلام جمال بالصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتهم فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، لاعبو الزمالك بالخشونة الزائدة خلال مواجهة فريقه الودية التى جمعتهما أمس الأحد على ملعب فندق إقامة الفارس الأبيض فى برج العرب، لافتًا إلى إن تلك الخشونة تسببت فى إصابة إسلام جمال لاعب الفريق السكندرى بقطع فى الرباط الصليبى، حيث قال فرج عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: "اصابة اسلام جمال نجم نادي سموحة ومن افضل لاعبي مصر في كرة القدم لعبا وخلقا بالرباط الصليبي بسبب استخدام الخشونة الزائدة معة في المباراة الودية امس بين سموحة والزمالك، الحمد لله علي كل شيئ وربنا يشفية ويرجع للملعب عن قريب باذن الله".

وكان إسلام جمال قد أصيب خلال اللقاء الودى أمام الزمالك أمس وانتهى بفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف، وأصيب اللاعب فى إحدى الكرات المشتركة العنيفة.

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واعترف حمادة صدقى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم لنادى سموحة، بوجود قصور فنى كبير فى أداء لاعبى الفريق السكندري، خلال المباراة الودية التى جمعت سموحة والزمالك أمس الأحد بمعسكر الفريق الأبيض ببرج العرب، فى إطار استعدادات سموحة لعودة الدورى العام يوم 6 أغسطس المقبل، واستعداد الزمالك لدورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف.

وأوضح صدقى اتفقت مع محمد فرج عامر رئيس سموحة أن فترة الإعداد والمباريات الودية هي فترة اختبار لجميع اللاعبين للوقوف على المستوى الفني والبدني لغياب اللاعبين لأكثر من ثلاثة شهور بسبب جائحة كورونا، وأنه سيقوم بعلاج الأخطاء خلال مباراة حرس الحدود المقبلة مشيرًا أنه كان ينوى إشراك عدد من اللاعبين لفترات أطول خلال لقاء الزمالك ولكن سوء الأداء هو السبب وراء تغيير الفريق بالكامل.