شكرا لقرائتكم مروان حمدى يعلن شفاءه من الإصابة بفيروس كورونا بعد فترة عزل 25 يومًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مروان حمدى مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، شفاءه من الإصابة بفيروس كورونا، بعد فترة عزل دامت 25 يومًا، حيث كانت المسحة الثانية التى أجراها الفريق الدجلاوى كشفت عن إصابة مروان بـ"كوفيد 19" إلا إن المسئولون فى دجلة رفضوا الافصاح عن اسم اللاعب المصاب، قبل أن يعلن مروان عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، تعافيه من الفيرس.



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فى سياق أخر، ينطلق معسكر إعداد الفريق الدجلاوى فى العين السخنة غدًا الثلاثاء المقبل، ومن المنتظر أن ينضم مروان حمدى للمعسكر، الذى سيخلو من المباريات الودية، حيث لم يتمكن وادى دجلة من خوض أى مباراة ودية خلال تواجده فى المعسكر المغلق بالسخنة، نظرًا لصعوبة الأمر فى ظل الشروط التى حددها اتحاد الكرة من أجل السماح بخوض مباريات ودية فى الوقت الحالي وقبل عودة الدورى، حيث اشترطت الجبلاية أن تكون الوديات بين فرق الدورى الممتاز فقط دون الاستعانة بفرق من القسم الثانى أو الثالث، فضلاً عن المسحة الطبية التى يجب خضوع الفريقين لها قبل اللقاء.

وكان من المنتظر أن ينطلق معسكر إعداد الفريق الدجلاوى بداية من منتصف الشهر الجارى، إلا أن عدم حصول الفندق المتواجد فى العين السخنة على موافقة وزارة السياحة أدى لتأجيل انطلاق المعسكر لحين الحصول على الموافقة.

ويستمر معسكر الفريق الدجلاوى لمدة أسبوع فى العين السخنة على أن يعود الفريق إلى القاهرة قبل موعد مباراته الودية مع الزمالك، المقرر لها يوم 26 من الشهر الحالى على ملعب الفارس الأبيض بميت عقبة، واتفق الفريقان على أن تكون المباراة مقسمة على 3 أشواط، وأن يكون الشوط الواحد مدته 40 دقيقة، ثم مواجهة الإنتاج الحربى يوم 29 على ملعب بتروسبورت.