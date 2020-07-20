شكرا لقرائتكم جوارديولا: إقالة بيرسون من تدريب واتفورد سيسهل مهمة مانشستر سيتي في المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن مواجهة مضيفه فريق واتفورد، المقرر لها في السابعة من مساء غدا الثلاثاء، على ملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة، من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، التي عادت منافساته بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

قال جوارديولا، في المؤتمر الصحفى الخاص بلقاء واتفورد،:"سنقوم ببعض التغييرات على التشكيل الذى سيخوض مواجهة الغد، خاصة اللاعبين الذين خاضوا مواجهة أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي".

أضاف مدرب السيتي، قائلا:"إقالة نيجيل بيرسون من تدريب واتفورد، سوف يسهل من مهمتنا في المباراة، ولكن سنجد بعض الأفكار من المدرب الجديد للفريق".

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وعن الاستعداد لمواجهة ريال مدريد، قال المدرب الإسباني:"أنا متحمس لهذين الأسبوعين، من أجل أن نكون جاهزين للمباراة، ومستعد لبدء الموسم الجديد بكل قوة".

وكان مانشستر سيتي، قد ودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، من دور نصف النهائي، بعد خسارته أمام فريق أرسنال، أول أمس السبت، بثنائية نظيفة، للنجم الجابونى بيير أوباميانج.

ويحتل السيتي، المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 75 نقطة، متأخرا بفارق 18 نقطة عن ليفربول، بطل المسابقة وصاحب الصدارة برصيد 93 نقطة.