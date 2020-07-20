شكرا لقرائتكم الزمالك يتلقى عرضا من الملعب التونسي للتعاقد مع هانى أشرف وياسين مرعى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادى الزمالك، خطابا رسميًا من إدارة نادى الملعب التونسى يطلب فيه التعاقد مع ثنائى الفريق هانى أشرف، لاعب الزمالك والمعار لصفوف نادى طنطا، وياسين مرعى لاعب الزمالك مواليد 2001، وجاء نص الخطاب الرسمى للزمالك من نادى الملعب التونسى أن النادى على استعداد للتعاقد مع ثنائى القلعة البيضاء مع تفويض محمد عبد الحميد وكيل اللاعبين للتفاوض والتعاقد مع اللاعبين.

من جانبه أكد محمد عبد الحميد، وسيط الصفقة إن إدارة الملعب التونسى برئاسة جلال بن عيسى، أبدت اهتمام كبير بالتعاقد مع ثنائى الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين شباب صغار السن خلال عملية الإحلال والتجديد بصفوف النادى التونسى.

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وأضاف وسيط الصفقة إن رد الزمالك جاء على مسؤوولى الملعب التونسى بأنه سيتم عقد جلسة مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة من أجل الاتفاق على كافة الشروط والمقابل المادى والتعاقد مع اللاعبين والبدء فى اجراءات سفرهم إلى فريقهم الجديد فى تونس مطلع الشهر المقبل، حال الاتفاق على كافة الأمور.

ويستعد فريق الزمالك، لاستئناف منافسات النشاط الرياضى، حيث يُقيم الفريق الأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، معسكرًا مغلقا فى مدينة برج العرب، حاليا، ونجح خلاله الفريق فى الفوز فى أولى مبارياته الودية أمام سموحة، بنتيجة 5 / 1، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب، وشهد اللقاء تقديم اللاعبين لمردود جيد سواء على الصعيد الفنى أو البدنى وسجل خماسية الفارس الأبيض كلا من يوسف أوباما "هاتريك" وأحمد زيزو "هدف" ومصطفى محمد "هدف" بينما سجل هدف سموحة الوحيد مهاجمه أحمد حسن مكى، وجاءت المباراة بعد فترة طويلة من التوقف الكروى نتيجة جائحة كورونا، ومنح خلالها المدرب الفرنسى الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة فى اللقاء للإطمئنان على لياقتهم البدنية وتجهيزهم فنيًا استعدادا لعودة المنافسات الفنية فى الفترة المقبلة، حيث من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الدور الأول من الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.