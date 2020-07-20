شكرا لقرائتكم أموتو مهاجم المصري يخضع للنقاهة أسبوعين بعد جراحة الزائدة الدودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى النيجيري أوستن أموتو مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري جراحة الزائدة الدودية وذلك بإحدى المستشفيات الخاصة ببورسعيد ، وقد كلفت إدارة النادي المصري الدكتور شادي السعدني طبيب الفريق الأول بمتابعة حالة اللاعب الذي سيخضع لفترة نقاهة تقترب من أسبوعين ، يبدأ بعدها اللاعب في ممارسة بعض التدريبات الخفيفة قبل انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق الذي انتظم ظهر اليوم في معسكر مغلق ببرج العرب ، استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري في السادس من أغسطس المقبل.

من ناحية أخرى قال سمير حلبية، رئيس النادي المصري البورسعيدي، إن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في طريقها للحل، مؤكدا أن البورسعيدية عايزين يتبرعوا للنادي بس "معهمش" فلوس.

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وأضاف حلبية في تصريحات تليفزيونية: "النادي المصري، كبير والجماهير تقف خلفه دائما ومن المؤكد إننا سنتخطى تلك الأزمة".

وعن أزمة القيد شدد حلبية على أن أزمة القيد في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في طريقها النهائي للحل خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أنه لم يتلق أى عروض بالنسبة لكريم العراقي ومحمود وادي".

أما بالنسبة لأزمة حسام حسن، وعلق: "حسام حسن نقوم بمقاضاته بعدما رفع قضية علينا"، ولن نترك حقوق النادى فى تلك القضية .