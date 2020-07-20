شكرا لقرائتكم الاتحاد المصري يخاطب "كاف" بشأن بطولة كأس الاتحاد الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الاثنين الاتحاد الإفريقي (الكاف) بمعاملة بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" مثل دوري الأبطال فيما يتعلق بإقامة مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي.

وقال الاتحاد المصري عبر صفحته على "فيسبوك" إنه أرسل خطابا للكاف يطالبه فيه بأنه في حالة الإصرار على إقامة الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد فقط من مباراة واحدة، فلابد من إقامتها في بلد محايد تحقيقا للعدالة وعدم تمييز أحد الطرفين على حساب الآخر.

وأضاف الاتحاد المصري في بيان: يأتي ذلك انطلاقا من أن مصر هي البلد الوحيد الذي تقدم رسميا للكاف بطلب استضافة الدورين قبل النهائي والنهائي لدوري الأبطال بعد اعتذار الكاميرون، كما أسند الكاف من قبل مهمة تنظيم الدورين قبل النهائي والنهائي لكأس الاتحاد الإفريقي إلى المغرب رغم مشاركة فريقين مغربيين في الدور قبل النهائي.

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وذكرت وسائل إعلام أن الكاف قرر العودة لنظام مباراتي الذهاب والعودة للدور قبل النهائي في دوري أبطال إفريقيا دون أن يحدث أي تغيير في نظام الدورين في كأس الاتحاد.

وسيلتقي الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في الفوز بدوري الأبطال مع الوداد البيضاوي المغربي وصيف النسخة الماضية بينما يلعب منافسه المحلي الزمالك مع الرجاء البيضاوي المغربي أيضا في مباراتي قبل النهائي، أي أن المباراتين بين منافسين من مصر والمغرب.

وفي المقابل يضم الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإفريقي أندية نهضة بركان وحسنية أغادير من المغرب وبيراميدز المصري والحرية الغيني، ويلتقي ممثلا المغرب في قبل النهائي بينما تجمع المباراة الأخرى بيراميدز والحرية.