شكرا لقرائتكم أرتيتا: أرسنال "جذّاب" حتى لو غاب عن بطولات أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إن ناديه سيحتفظ بقدرته على جذب أفضل اللاعبين حتى إذا أخفق في التأهل لمسابقة أوروبية لكرة القدم في الموسم المقبل.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في الدوري الانجليزي الممتاز ويواجه خطر الغياب عن المنافسات الأوروبية لأول مرة منذ موسم 1995-1996، ويمكنه التأهل للدوري الأوروبي في الموسم المقبل اذا تفوق على تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكن أرتيتا يرى أن تاريخ وقيم النادي تكفي لإقناع اللاعبين بالتعاقد معه.

وأضاف المدرب الإسباني: لا أعتقد أنه يجب إحضار لاعبين بحاجة لكثير من الإقناع، فشعوري عند التحدث مع الكثير من الأشخاص أن اللاعبين يتمسكون بالرغبة في الانضمام إلى أرسنال بسبب التاريخ وطريقته في الإدارة والقيم والقاعدة الجماهيرية والاستاد، هذه الأمور جذابة حقا للاعبين وهذا هو شعوري.