شكرا لقرائتكم خبر عن إصابه إسلام جمال لاعب سموحة بالرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حماده صدقى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، أن الأشعة أثبتت إصابة لاعب الفريق إسلام جمال بالرباط الصليبى، وهى عبارة عن قطع كلى فى الرباط الصليبى الخلفى، وسيتم عرض اللاعب على الطبيب الأربعاء المقبل لتحديد موعد مناسب لإجراء العملية وتحديد كل ما يتعلق باللاعب.

وكان إسلام جمال قد أصيب خلال اللقاء الودى أمام الزمالك أمس وانتهى بفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف، وأصيب اللاعب فى إحدى الكرات المشتركة العنيفة.

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واعترف حمادة صدقى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم لنادى سموحة، بوجود قصور فنى كبير فى أداء لاعبى الفريق السكندري، خلال المباراة الودية التى جمعت سموحة والزمالك أمس الأحد بمعسكر الفريق الأبيض ببرج العرب، فى إطار استعدادات سموحة لعودة الدورى العام يوم 6 أغسطس المقبل، واستعداد الزمالك لدورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف.