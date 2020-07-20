شكرا لقرائتكم خبر عن إصابه إسلام جمال لاعب سموحة بالرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حماده صدقى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، أن الأشعة أثبتت إصابة لاعب الفريق إسلام جمال بالرباط الصليبى، وهى عبارة عن قطع كلى فى الرباط الصليبى الخلفى، وسيتم عرض اللاعب على الطبيب الأربعاء المقبل لتحديد موعد مناسب لإجراء العملية وتحديد كل ما يتعلق باللاعب.
وكان إسلام جمال قد أصيب خلال اللقاء الودى أمام الزمالك أمس وانتهى بفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف، وأصيب اللاعب فى إحدى الكرات المشتركة العنيفة.
وأوضح صدقى اتفقت مع محمد فرج عامر رئيس سموحة أن فترة الإعداد والمباريات الودية هي فترة اختبار لجميع اللاعبين للوقوف على المستوى الفني والبدني لغياب اللاعبين لأكثر من ثلاثة شهور بسبب جائحة كورونا، وأنه سيقوم بعلاج الأخطاء خلال مباراة حرس الحدود المقبلة مشيرًا أنه كان ينوى إشراك عدد من اللاعبين لفترات أطول خلال لقاء الزمالك ولكن سوء الأداء هو السبب وراء تغيير الفريق بالكامل.
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