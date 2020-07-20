شكرا لقرائتكم خبر عن مليون جنيه تثير أزمة لدونجا مع أحد البنوك بسبب خطأ فى الحسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمود عبد العاطى دونجا، نجم الإسماعيلى، لموقف غريب منذ قليل مع أحد البنوك، حينما ذهب اللاعب لمقر البنك لسحب مليون جنيه وحينما عاد لمنزله وجد الأموال ناقصة فتوجه على الفور لمقر البنك مرة أخرى ولكنه فوجئ برفض البنك تسليمه المبلغ الناقص بداعى أنه تسلم المبلغ كاملا بحسب البيانات المدونة فى حسابه الخاص، الأمر الذى دفعه التشاجر مع أحد موظفى البنك .

من ناحية أخرى، نزع محمود عبد العاطى دونجا، لاعب الإسماعيلى، الجبس من قدمه خلال الساعات الماضية تحت إشرف الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للدراويش، حتى سيصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق الأصفر بعد 10 أيام استعداداً لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، ويتطلع جهاز الدراويش لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى. وخضع لاعبو الاسماعيلى لمسحة كورونا الرابعة استعداداً لعودة بطولة الدورى، وأبلغت اللجنة الطبية لاتحاد كرة القدم مسئولى نادى الإسماعيلى بسلبية المسحة الثالثة التى خضع لها لاعبو وأفراد الجهاز الفنى للفريق لفيروس كورونا، وكان الإسماعيلى قد سبق وأجرى مسحتين، الأولى اكتشف من خلالها حالتين إيجابيتين، وجاءت الثانية سلبية للجميع.

ويترقب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز إعلان لجنة المسابقات اتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات الدورى للاستقرار على موعد المعسكر الذى سيدخله الدراويش استعدادًا لعودة بطولة الدوري.

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وتعادل فريق الإسماعيلى مع أسوان بهدف لكل فريق فى الودية التى جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية الرئيسى الخميس الماضى، تقدم الإسماعيلى بالهدف الأول عن طريق محمد هاشم من صنع أحمد مدبولى خلال اللحظات الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يتعادل أسوان فى الشوط الثانى عن طريق محمد مرسى.

بدأ الإسماعيلى بتشكيل ضم: محمد مجدى حارس مرمى، محمود البدرى – محمد مجدى الجمل – محمد هاشم – أحمد أيمن، الوسط .. عماد حمدى – محمد مخلوف أمامهم .. محمد صادق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى، الهجوم.. حازم مرسى، قبل أن يشارك فى الشوط الثانى، مصطفى فارس، إبراهيم أبو اليزيد، محمد عمار، أسامة إبراهيم فى الدفاع، مدحت فقوسة، محمد الضرف، محمد بيومى، عمر الوحش فى الوسط، وجيه عبد الحكيم ومحمد حمدى زكى فى الهجوم.

وحذر الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الإسماعيلى من أى زيادة فى الوزن مؤكدًا أن العقوبات ستكون مصير أى لاعب يتجاوز وزنه الوزن الذى تم تسجيله عقب العودة من العزل المنزلى بسبب كورونا مشددًا أنه سيتابع أوزانهم أسبوعيًا للتأكد من خسارتهم للأوزان وليس زيادتها فى سبيل استعادة اللياقة البدنية المطلوبة قبل عودة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وكان جهاز الإسماعيلى قد أخضع اللاعبين للميزان عقب العودة للتدريبات وتم تدوين ميزان كل لاعب لمتابعة معدلات الانخفاض مع استعادة التدريبات القوية.