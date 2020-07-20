شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعلن سلبية المسحة الخامسة لكورونا قبل مواجهة المقاولون وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، فى تصريحات خاصة، أن النادى تلقى إخطاراً من اللجنة الطبية باتحاد الكرة يؤكد سلبية المسحة الخامسة لكورونا لجميع اللاعبين بالفريق والجهاز الفنى بقيادة أحمد كشرى، والتى خضع لها اللاعبون والجهاز الفنى أمس الأحد، تمهيداً لخوض مباراة ودية مع المقاولون العرب غداً الثلاثاء، فى إطار استعدادات أبناء الجنوب لعودة الدورى العام يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكان أسوان قد تعادل فى أولى تجاربه الودية أمام النادى الإسماعيلى بهدف لمثله، فى اللقاء الذى أقيم الأسبوع الماضى على استاد الإسماعيلية.

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في سياق متصل، خاض أسوان أول تدريباته على ملعب الشرطة، أمس الأحد، والذى تم اعتماده ملعبًا رسميًا لأبناء الجنوب بعد صعوبة خوض مباريات الدور الثانى من الدورى على ملعب أسوان فى ظل الظروف الحالية وعدم انتظام حركة الطيران الداخلي.

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم قد أخطرت نادى أسوان بسلبية نتيجة المسحة الطبية الرابعة للكشف عن كورونا، والتى خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفنى بقيادة أحمد كشرى، بمعسكرهم المقام حاليًا بالمركز الأوليمبى، استعدادًا لخوض منافسات الدورى العام.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.