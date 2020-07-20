يد الزمالك يتدرب فى المركز الأوليمبى بسبب صيانة صالة النادى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتدرب الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك فى السابعة مساء اليوم بالصالة المغطاة بالمركز الأولمبى بالمعادى نظرا لانشغال صالة النادى بأعمال الصيانة والتجديدات.

ويقود التدريبات الجهاز الفنى بقيادة حسين زكى المدير الفنى وحسن يسرى المدرب العام، الذى وضع برنامج خاص للفريق بعد العودة للتدريبات عقب التوقف الأخير بسبب فيروس كورونا.

فى الوقت نفسه يخضع الثنائى عمر بكار وخالد وليد المنضمان حديثا للفريق لنظام تدريبي خاص لرفع لياقتهما البدنية.

عاد فريق كرة اليد بنادى الزمالك، صباح السبت قبل الماضى، إلى التدريبات تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد بقيادة حسين زكى بعد فترة توقف دامت لأكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك تأكيداً لعودة المسابقات مجدداً، وعاد الفريق للتدريب فى الملاعب المكشوفة وفقا لبروتوكول الإجراءات الاحترازية وخوض المران حول التراك والجيم فقط لمدة أسبوع تنفيذاً للتعليمات التى سبق وأعلنت عنها وزارة الرياضة واتحاد اليد برئاسة هشام نصر الذى أعلن مؤخراً استكمال منافسات الموسم الحالى على صعيد مسابقات المراحل السنية المختلفة بدءاً من شهر أغسطس المقبل، وذلك فى بيان رسمى صادر من الاتحاد، وتضمن البيان كالتالى :

فى ضوء رؤية القيادة السياسية وقرارات الحكومة المصرية واجتماع اللجنة العليا للأزمات بمجلس الوزارء وإعلان وزارة الشباب والرياضة بالموافقة على عودة النشاط الرياضى لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن توقف النشاط وتشجيعا لممارسة الرياضة لما لها من آثار إيجابية على الصحة العامة ..

وقرر الاتحاد المصرى لكرة اليد استكمال مسابقات الاتحاد بدءا من شهر أغسطس من العام الجارى ٢٠٢٠ مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واجبة الاتباع لعودة النشاط الرياضى طبقا للكود " ٢" الخاص بالدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط بالاتحادات الرياضية الواردة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية على أن تكون طبقا لما يلى..

استكمال مباريات دورى الناشئين والناشئات مواليد 2000، و2002 ودورى عموم السيدات، واستكمال مباريات الصعود والهبوط بالدورى الممتاز، ومباريات الصعود بدورى الدرجة الأولى، وفيما يخص دورى المحترفين فسوف يتم تحديد موعد استكمال مبارياته خلال شهر سبتمبر من العام الجارى على أن يتم الانتهاء من فترة الإعداد الأولى للاعبى المنتخب القومى الاول استعدادا لبطولة العالم يناير 2021 وقبل البدء فى استكمال مسابقة المحترفين وعودة اللاعبين للمشاركة فى المباريات الخاصة بانديتهم مع تأكيد الاتحاد على الالتزام بالاجراءات الطبية والاحترازية الواجب اتباعها.