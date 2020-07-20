شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: إقامة مباريات أفريقيا بنظام الذهاب والعودة فى مصلحة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أحمد بلال نجم النادى الأهلى السابق على قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بعودة نظام مباريات الذهاب والعودة مرة أخرى بدلا من إقامتها بنظام المباراة الواحدة.

وكان قد قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، العودة إلى النظام السابق " الذهاب والعودة" فى نصف نهائى مسابقة دورى أبطال افريقيا، بعدما اعتذرت الكاميرون عن عدم استضافة باقى مباريات دورى الأبطال، بسبب انتشار فيروس كورونا.

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ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

وحدد الكاف موعد مباريات دور نصف النهائى اليوم الاثنين، لتكون مباراة الذهاب أحد أيام 25 و26 سبتمبر على أن تكون مباراة العودة أحد أيام 2 أو 3 أكتوبر فيما ستقام المباراة النهائية يوم 10 أكتوبر المقبل.

تراجعت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، عن مقترح إقامة مواجهات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، من مباريات فاصلة على ملاعب محايدة ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.