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بريستول سيتي يريد التعاقد مع جيرارد 

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الإثنين 20 يوليه 2020

عتاحرز أسطورة نادي ​​ ​ستيفن جيرارد​ نجاحاً كبيراً في أولى تجاربه التدريبية بأسكتلندا خلال العامين الآخيرين بعد قيادته لنادي ​رينجرز​ على الرغم من عدم فوزه ببطولة الدوري مع سيطرة كاملة من الغريم سيلتيك.

واعلنت شبكة Bristol Live البريطانية أن هناك تفكيرا من قبل نادي بريستول سيتي في التعاقد مع جيرارد رغم الشائعات التي أشارت في الساعات القليلة الماضية إلى رفض مدرب رينجرز لتلك التجربة.

وأكدت هذه المصادر أن بريستول سيتي ما زال يضع جيرارد في المرتبة الأولى للمرشحين لخلافة المدرب، لي جونسون، الذي تمت إقالته منذ أسابيع بسبب خسارة فرصة التأهل إلى ملحق الدوري الإنكليزي الممتاز.

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