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شكرا لقرائتكم خبر عن بريستول سيتي يريد التعاقد مع جيرارد والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يوليه 2020
عتاحرز أسطورة نادي ليفربول ستيفن جيرارد نجاحاً كبيراً في أولى تجاربه التدريبية بأسكتلندا خلال العامين الآخيرين بعد قيادته لنادي رينجرز على الرغم من عدم فوزه ببطولة الدوري مع سيطرة كاملة من الغريم سيلتيك.
واعلنت شبكة Bristol Live البريطانية أن هناك تفكيرا من قبل نادي بريستول سيتي في التعاقد مع جيرارد رغم الشائعات التي أشارت في الساعات القليلة الماضية إلى رفض مدرب رينجرز لتلك التجربة.
وأكدت هذه المصادر أن بريستول سيتي ما زال يضع جيرارد في المرتبة الأولى للمرشحين لخلافة المدرب، لي جونسون، الذي تمت إقالته منذ أسابيع بسبب خسارة فرصة التأهل إلى ملحق الدوري الإنكليزي الممتاز.
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