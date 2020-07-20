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شكرا لقرائتكم خبر عن الفيس: بإمكان نيمار مساعدة ميسي وبرشلونة والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يوليه 2020
أشار اللاعب داني ألفيس إلى أن عودة نيمار إلى برشلونة ستسمح للفريق بأن يصبح "عملاقًا مرة أخرى".
وقال ألفيس: "الوحيد الذي حاولت إقناعه بالذهاب إلى برشلونة هو نيمار. كان لديه عرض كبير جدا من ريال مدريد، وقلت له أنه إذا كان يريد أن يكون سعيدا فعليه القدوم إلى برشلونة. إنها المرة الوحيدة التي أقنعت فيها أحدا بأي شيء".
وأضاف: "لو كنت مكانه، فسأعود دون التفكير في الأمر. أنا لا أعتقد أبدا أن الناس يخطئون عندما يتخذون قرارا. الكل يعرف أن نيمار يمكنه مساعدة ميسي وبرشلونة ليصبح عملاقًا مرة أخرى في الدوري الإسباني وفي أوروبا. الفريق لديه 11 لاعبا ومع ميسي لديك 13. الفريق لديه 11 ومع نيمار لديك 13 أيضا".
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