فالنسيا يجد مدربه القادم

الإثنين 20 يوليه 2020

يتجه نادي ​فالنسيا​ الإسباني لتعيين لمدرب ​خافي غراسيا​ على رأس الإدارة الفنية للنادي، بعد موسم كارثي للخفافيش.

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وكان صاحب الـ 50 عاماً قد رحل عن نادي واتفورد الإنكليزي في مطلع الموسم، ويبدو أنه المرشح الأوفر حظاً لتدريب فالنسيا، وفقاً لما ذكرته إذاعة كادينا كوبي.

وبالنسبة لفالنسيا، فأنهى النادي الموسم في المركز التاسع وفشل بالتأهل لبطولة الدوري الأوروبي.

وكانت الإدارة قد أقالت المدرب ألبيرت سيلاديس مؤخراً من منصبه، وتسلم فورو مهمة تدريب الفريق في الجولات الأخيرة من الموسم.