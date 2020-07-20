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شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير: دي خيا بامكانه التصدي لهدف تشلسي الثاني 100 مرة والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يوليه 2020
تحسر المدرب النروجي لفريق مانشستر يونايتد الانكليزي، اولي غونار سولسكاير عقب عدم تصدي حارس الاسباني دافيد دي خيا لهدف تشلسي الثاني مؤكداً انه يجب أن يتصدى له 100 مرة من 100 محاولة وذلك عقب سقوط الشياطين الحمر بنتيجة 3 - 1 امام تشلسي فس نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي.
وقال سوليكاير عن خطأ دي خيا:" لا يمكن الحديث عن ثقة دي خيا لكنه يتحلى بقوة ذهنية كبيرة. هو يدرك أنه كان يجب أن يتصدى 100 مرة من 100 محاولة للهدف لكن هكذا تسير كرة القدم.
ويذكر ان دي خيا شارك مكان الارجنتيني سيرجيو روميرو، الحارس الثاني لليونايتد، الذي لعب كل مباريات المانيو السابقة في كأس الاتحاد الإنكليزي قبل قرار المدرب بالاستعانة بالحارس دي خيا في استاد ويمبلي لأنه مستعد من الناحية الذهنية.
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