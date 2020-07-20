- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ميلنر: الفوز بالألقاب هو الدافع وراء انضمامي إلى ليفربول والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يوليه 2020
كشف اللاعب جايمس ميلنر أن فوز ليفربول بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز هو السبب الذي جعله ينضم إلى الفريق.
وقال ميلنر: "سيكون الاحتفال باللقب مميزا جدا. كان هذا هو سبب انضمامي إلى الفريق في المقام الأول، وأنا متأكد من أن هذا هو الحال بالنسبة للفتيان الآخرين أيضًا. حقيقة أن الانتظار كان طويلاً يعني أنه كان تحديًا كبيرًا لمحاولة إنشاء تاريخنا الخاص".
وأضاف: "يمكنك أن ترى ما يعنيه الأمر للجميع. يمكنك أن ترى التأثير العاطفي. ليس فقط نحن والمدرب، ولكن المشجعين واللاعبين السابقين، الأساطير. السير كيني دالغليش، ستيفن جيرارد، الكثير منهم".
كانت هذه تفاصيل خبر ميلنر: الفوز بالألقاب هو الدافع وراء انضمامي إلى ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.