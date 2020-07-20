ميلنر: الفوز بالألقاب هو الدافع وراء انضمامي إلى ليفربول

الإثنين 20 يوليه 2020

كشف اللاعب جايمس ​ميلنر​ أن فوز ​ليفربول​ بلقب ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز هو السبب الذي جعله ينضم إلى الفريق.



وقال ميلنر: "سيكون الاحتفال باللقب مميزا جدا. كان هذا هو سبب انضمامي إلى الفريق في المقام الأول، وأنا متأكد من أن هذا هو الحال بالنسبة للفتيان الآخرين أيضًا. حقيقة أن الانتظار كان طويلاً يعني أنه كان تحديًا كبيرًا لمحاولة إنشاء تاريخنا الخاص".

وأضاف: "يمكنك أن ترى ما يعنيه الأمر للجميع. يمكنك أن ترى التأثير العاطفي. ليس فقط نحن والمدرب، ولكن المشجعين واللاعبين السابقين، الأساطير. السير كيني دالغليش، ستيفن جيرارد، الكثير منهم".