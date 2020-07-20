اشبيلية يُعلن شراء بطاقة سوسو من ميلان

الإثنين 20 يوليه 2020

أعلن نادي ​إشبيلية​ الاسباني عبر موقعه الرسمي عن شراء بطاقة اللاعب الاسباني سوسو من نادي ​ميلان​.



وإنتقل سوسو إلى الفريق الأندلسي في الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من ميلان على سبيل الإعارة مع إجبارية الشراء في حال تأهل إشبيلية إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي حصل.

وأشار النادي إلى أن لاعب ليفربول السابق قد وقع على عقد لمدّة خمس سنوات، علما أن ميلان ضمّ سوسو مجانا بعد إنتهاء عقده مع ليفربول، ولعب لفترة مع جنوى بنظام الاعارة.