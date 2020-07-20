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شكرا لقرائتكم خبر عن اشبيلية يُعلن شراء بطاقة سوسو من ميلان والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يوليه 2020
أعلن نادي إشبيلية الاسباني عبر موقعه الرسمي عن شراء بطاقة اللاعب الاسباني سوسو من نادي ميلان.
وإنتقل سوسو إلى الفريق الأندلسي في الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من ميلان على سبيل الإعارة مع إجبارية الشراء في حال تأهل إشبيلية إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي حصل.
وأشار النادي إلى أن لاعب ليفربول السابق قد وقع على عقد لمدّة خمس سنوات، علما أن ميلان ضمّ سوسو مجانا بعد إنتهاء عقده مع ليفربول، ولعب لفترة مع جنوى بنظام الاعارة.
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