اخبار الرياضه

اشبيلية يُعلن شراء بطاقة سوسو من ميلان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اشبيلية يُعلن شراء بطاقة سوسو من ميلان والان مع التفاصيل

الإثنين 20 يوليه 2020

أعلن نادي ​إشبيلية​ الاسباني عبر موقعه الرسمي عن شراء بطاقة اللاعب الاسباني سوسو من نادي ​ميلان​.

وإنتقل سوسو إلى الفريق الأندلسي في الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من ميلان على سبيل الإعارة مع إجبارية الشراء في حال تأهل إشبيلية إلى مسابقة ، وهو الأمر الذي حصل.

وأشار النادي إلى أن لاعب السابق قد وقع على عقد لمدّة خمس سنوات، علما أن ميلان ضمّ سوسو مجانا بعد إنتهاء عقده مع ليفربول، ولعب لفترة مع جنوى بنظام الاعارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اشبيلية يُعلن شراء بطاقة سوسو من ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا