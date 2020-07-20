بيولي: بإمكان دوناروما أن يصبح الأفضل في العالم

الإثنين 20 يوليه 2020

يرى مدرب نادي اي سي ​ميلان​ الإيطالي ​ستيفانو بيولي​ أن حارس مرمى الفريق ​جيانلويجي دوناروما​ قادر على أن يصبح أفضل حارس مرمى في العالم، مشيراً إلى الإمكانيات المميزة التي يتمتع بها.



وقال بيولي بعد الفوز الأخير على ​بولونيا​ بخماسية مقابل هدف ووصل دوناروما إلى 199 مباراة مع الروسونيري :"إنها نقطة مهمة له، على جيجيو أن يمتلك الطموح وأن يواصل العمل كما يقوم الآن".

وتابع :"لديه الإمكانيات، ليصبح الأفضل في العالم، لديه كل المقومات، الفنية والذهنية، ليصبح لاعب عظيم حقاً".