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شكرا لقرائتكم خبر عن بيولي: بإمكان دوناروما أن يصبح الأفضل في العالم والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يوليه 2020
يرى مدرب نادي اي سي ميلان الإيطالي ستيفانو بيولي أن حارس مرمى الفريق جيانلويجي دوناروما قادر على أن يصبح أفضل حارس مرمى في العالم، مشيراً إلى الإمكانيات المميزة التي يتمتع بها.
وقال بيولي بعد الفوز الأخير على بولونيا بخماسية مقابل هدف ووصل دوناروما إلى 199 مباراة مع الروسونيري :"إنها نقطة مهمة له، على جيجيو أن يمتلك الطموح وأن يواصل العمل كما يقوم الآن".
وتابع :"لديه الإمكانيات، ليصبح الأفضل في العالم، لديه كل المقومات، الفنية والذهنية، ليصبح لاعب عظيم حقاً".
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