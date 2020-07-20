- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو سبب تأخر تجديد عقد اسماعيل الحمادي مع شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الامارات اليوم" أن سبب تأخر نادي شباب الأهلي في تجديد عقد اللاعب اسماعيل الحمادي، هو عدم نجاحه في الفحوص الطبية اللازمة، وذلك اثر إصابة يعاني منها اللاعب الدولي المخضرم.
وجاء تصريح المصدر لـ"الامارات اليوم" على خلفية تقرير نشرته "الامارات اليوم" عن وجود قائمة تضم 24 لاعبا مواطنا انتهت عقودهم مع أنديتهم ولم يحسم مصيرهم حتى الآن، وأبرزهم الحمادي.
وكانت المفاوضات قد وصلت بين شباب الاهلي والحمادي الى مرحلة متقدمة لكن النادي تأخر في الاعلان عن الصفقة، وعلى ما يبدو أنها تتعلق بإصابة اللاعب.
يذكر ان اسماعيل الحمادي "32 عاما" من الاسماء التي ارتبطت بنادي شباب الأهلي منذ نشأته الأولى حتى الآن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ما هو سبب تأخر تجديد عقد اسماعيل الحمادي مع شباب الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.