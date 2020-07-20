شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشيد بوزارة الشباب والرياضة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نقل المستشار عبدالمنعم الشاعري، الوزير المفوض مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية تحيات السيد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، واهتمامه البالغ بمبادرة «المشاورات الشبابية العربية».

وقال «الشاعري» خلال افتتاح فعاليات المبادرة: «نؤكد أننا حضرنا اليوم لنستمع إليكم ولآرائكم، حتى نكون على مقربة منكم، لمعرفة ماذا يريد شبابنا العربي؟، ونؤكد دوماً أن جامعتكم العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب دائما ينظر اليكم بأنكم المستقبل وصمام أمان أمتنا العربية».

وأضاف مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية: «أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة الشباب والرياضة المصرية، وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، على اهتمامه الدائم بقضايا الشباب وإيجاد الحلول لها، وأتمنى أن نصل في ختام المشاورات إلى توصيات تفيد كل شبابنا العربي».

وفي السياق نفسه، شارك في فعاليات اليوم الأول من المشاورات الشبابية العربية مسئولين من وزارات الشباب والرياضة بالدول العربية وشباب وقيادات شبابية عربية من 11 دولة عربية، من مملكة البحرين، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، الجمهورية اليمنية، دولة ليبيا، دولة الامارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، جمهورية السودان، بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية.

استعرض المشاركون من الشباب العربي أوراق عمل متميزة تتحدث عن رؤيتهم عن مستقبل الأنشطة الشبابية في ظل جائحة كورونا وما بعدها، ومتطلبات الشباب من برامج وأنشطة في الوقت الراهن والمستقبل، وكيفية تطوير الأنشطة الشبابية على المستوى العربي من خلال أساليب مبتكرة يقودها الشباب، وكيفية تعزيز التعاون بين الشباب العربي والمؤسسات الحكومية وجامعة الدول العربية، وقدم المشاركون توصيات لليوم الأول للمشاورات يتم تضمينها في البيان الختامي للمشاورات.

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