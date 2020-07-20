شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يفتتح فعاليات «المشاورات الشبابية العربية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فعاليات مبادرة المشاورات الشبابية العربية ٢٠٢٠، والتي يتم تنفيذها عبر تقنية الاتصال المرئي تحت شعار «تشبيك رؤى الشباب من أجل المستقبل»، من خلال وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، خلال الفترة من ٢٠ – ٢٢ يوليو ٢٠٢٠.

شهد فعاليات افتتاح المشاورات الشبابية العربية، المستشار عبدالمنعم الشاعري، الوزير المفوض مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، ونجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمود حسن، عضو الأمانة الفنية للجنة الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، وأدار الفاعليات الدكتور عبدالله الباطش، المنسق العام للمشاورات الشبابية العربية بوزارة الشباب والرياضة.

وفي كلمته، رحب الدكتور أشرف صبحي بالمشاركين، مبيناً أن المشاورات تأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية في كافة المجالات التي تنهض بالنشء والشباب العربي.

وقال وزير الشباب والرياضة: «بادرنا بإطلاق المشاورات الشبابية العربية؛ إدراكًا للوضع الحالي، والتطورات التي تحدث جراء جائحة كورونا، وفي إطار استراتيجية العمل الشبابي والرياضي، والتي ترتكز على أهداف ثابتة، تتحقق من خلال برامج وأنشطة دائمة التنوع والتجديد لمقابلة احتياجات الشباب ومواكبة المتغيرات الطارئة».

وأضاف رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب: «تدل استجابة الشباب العربي لحضور هذا المشاورات أن الشباب العربي واعِي، ولا يتردد متى توافرت الفرصة أمامهم لتطوير أنفسهم، ومن ثم مجتمعاتهم، ومن هذا المنطلق لن تتوقف وزارة الشباب والرياضة المصرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية عن دعم الشباب العربي، ودعم مثل هذه المبادرات والبرامج، مما يكون له الأثر البالغ في الارتقاء بالإنسان والمجتمع العربي على المستويات كافة».