شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن موقفه من قرار «كاف» بشأن نصف النهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب مسؤولو نادي الزمالك بخوض مباراة الرجاء المغربي بنظام الذهاب والإياب كما هو متبع داخل الاتحاد الأفريقي، والذي تراجع عن قراره السابق بإقامة مباراتي نصف نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة.

وأعلن «كاف»، اليوم الإثنين، عن قراره النهائي بشأن مباراتي نصف النهائي، بإقامتها بنظام الذهاب والإياب، مباراة في المغرب ومباراة الإياب في القاهرة، بعدما شهد اجتماع لجنة الأندية اليوم الإثنين انقسام بين مصر والمغرب على استضافة المباريات.

وقال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه ناديه مستعد لخوض مباراة نصف النهائي الأفريقي في أي مكان، مؤكدًا أن الزمالك لا يفرق معه إقامتها من مباراة واحدة أو مباراتي ذهاب وإياب.

وأضاف «منصور»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «الزمالك لديه هدف واضح وصريح بالمنافسة على اللقب الأفريقي هذا الموسم»، مؤكدًا أن إقامتها بنظام الذهاب والإياب يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الزمالك والرجاء، وبين الوداد والأهلي«.