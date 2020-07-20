شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب «كاف» بمعاملة الكونفيدرالية مثل دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطاباً رسمياً إلى الانحاد الأفريقي لكرة القدم يطالبه فيه بمعاملة بطولة الكونفيدرالية مثل بطولة الأبطال في أي قرار يتعلق بنظام اقامة مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي.

وتضمن خطاب الاتحاد المصري أيضا أنه في حالة إصرار كاف، على إقامة الدور قبل النهائي للكونفيدرالية فقط من مباراة واحدة، فلابد من إقامتها في بلد محايد تحقيقاً للعدالة وعدم تمييز أحد الطرفين على حساب الآخر.

يأتي ذلك انطلاقا من أن مصر هي البلد الوحيد الذي تقدم رسمياً للكاف بطلب استضافة الدورين قبل النهائي والنهائي لبطولة الأبطال بعد اعتذار الكاميرون، كما أسند كاف من قبل مهمة تنظيم الدورين قبل النهائي والنهائي للكونفيدرالية إلى المغرب رغم مشاركة فريقين منها في الدور قبل النهائي.